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12:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Антон Долин стал главредом журнала «Искусство кино»

Кинокритик Антон Долин назначен главным редактором журнала «Искусство кино». Об этом говорится на сайте издания в субботу, 10 июня.

Источник: РИА "Новости"

О решении объявила заместитель главного редактора журнала Нина Зархи на фестивале «Кинотавр» в Сочи. Ранее редакцию возглавлял Даниил Дондурей, который скончался 10 мая в результате продолжительной болезни.

«Это новая для меня история», — передает слова Долина ТАСС.

По его мнению, журнал долгое время находился в кризисном состоянии и нуждался в помощи.

При этом кинокритик подчеркнул, что «не имеет права потерять “Искусство кино”».

Антон Долин — российский кинокритик, радиоведущий и кинообозреватель в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале.

«Искусство кино» — ежемесячный журнал о мировом кинематографе. Выходит с 1931 года и является одним из старейших периодических изданий в мире. Даниил Дондурей возглавлял журнал с 1993 года.

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