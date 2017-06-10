В Пермском крае отец отдал свою почку тяжелобольному сыну

Житель Перми отдал свою почку тяжелобольному сыну. 29-летнему молодому человеку была жизненно необходима трансплантация. Его 51-летний отец, не раздумывая, пошёл на операцию. Сегодня, 10 июня, в Пермской краевой клинической больнице донору вручили медаль «Дарящему часть себя».

Сейчас оба пациента — отец и сын — чувствуют себя хорошо и даже выходят на короткую прогулку. А ещё совсем недавно жизнь молодого человека зависела от аппарата искусственной почки. Он ездил на процедуру три раза в неделю.

«О своём заболевании я узнал случайно, когда сдавал анализы перед устройством на работу. До этого уже чувствовал себя не очень хорошо, но причин недомогания не знал. После того как меня направили на диализ, стал чувствовать себя лучше. Когда мне предложили пройти операцию по трансплантации, я немного сомневался, так как почку предложили взять от моего отца. Папа сразу согласился, даже не сомневался. А вот я принял решение только после того, как убедился, что для него риска нет», — вспоминает Ярослав.

Юрий, отец молодого человека, рассказал, что сразу решил лечь на операцию — главное, чтобы позволяло здоровье.

«Выяснилось, что я, как донор, похожу и трансплантацию провести можно. Главное, что у сына всё будет хорошо. Я сейчас чувствую себя замечательно», — говорит Юрий.

Вручая донору награду, главный врач краевой клинической больницы Анатолий Касатов сказал, что такие мужественные поступки обязательно надо отмечать. Даже если сами доноры, как и отец молодого человека, не считают их чем-то из ряда вон выходящим.

«Сейчас в Пермской крае почти 800 человек находятся на процедуре гемодиализа. Это поддерживает их жизнь, но они постоянно зависят от аппарата, у них происходят негативные изменения в организме. Трансплантация даёт им возможность полноценно жить. И именно родные люди могут помочь тяжелобольным. Если члены семьи поддерживают друг друга, они могут спасти пациента со сложным и необратимым заболеванием», пояснил Анатолий Касатов.

Врачи говорят — если человеку в таком молодом возрасте провести подобную операцию, то он будет жить в среднем на 17 лет дольше, чем пациенты, находящиеся на гемодиализе. Он сможет иметь детей, работать, радоваться жизни.

Первая трансплантация почки в Пермском крае прошла в ноябре 2015 года. 2016 году уже было 4 таких операции. В этом году — пока одна. Следующая должна состояться в июле. Донором для молодой девушки станет её мама.