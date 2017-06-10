На западе Украины задержали 8 человек при попытке попасть в Евросоюз

КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. На западной границе Украины пограничники задержали восемь нелегальных мигрантов, которые пытались выехать в Евросоюз. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Государственной пограничной службы.

«Оперативными сотрудниками и пограничниками отдела “Рава-Русская” львовского отряда недалеко от границы задержаны шесть мужчин без документов. Из них — пятеро граждан Бангладеш и один гражданин Коморских островов», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Закарпатской области пограничники отряда «Гута» Чопского подразделения задержали двух граждан Индии, добавили в ведомстве.

По данным Погранслужбы, иностранные граждане задержаны, на них будут составлены административные протоколы.

Ранее в Государственной фискальной службе Украины спрогнозировали, что пассажиропоток через государственную границу Украины увеличится на 30% к концу года в связи с началом действия безвизового режима с Евросоюзом.