Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: названа причина бегства в Азию российских летчиков
Участники "Поле чудес" рассказали, как шоу обманывает зрителей
Лавров отреагировал на действия Польши против Калининграда
Елизавета II недовольна воспитанием Джорджа и Шарлотты
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Снос большого городаИстории москвичей, не согласных с программой реновации
СМИ: Россия здорово припугнула Запад
Французы высказались о Ялте по приезду в Крым
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Спецназ РФ направлен на стройплощадку Крымского моста – СМИ
"Я что, страшная?": Штурм обнажилась на пляже
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
26-летняя Нюша и ее 37-летний жених сыграют свадьбу на Мальдивах
«Украинская катастрофа»: чешский дипломат предупреждает Европу
Стройные ноги и точёная фигура: Максакова в мини
Секретный «Ягуар»: тест уникального плавающего УАЗа
Fiat прекратил поставки легковых авто в Россию
Фоторепортажи
15Последствия урагана в Москве
10Атака на правительственные объекты в Тегеране
13:57 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

На западе Украины задержали 8 человек при попытке попасть в Евросоюз

Задержаны шесть мужчин без документов. Из них — пятеро граждан Бангладеш и один гражданин Коморских островов. В Закарпатской области задержали двух граждан Индии.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. На западной границе Украины пограничники задержали восемь нелегальных мигрантов, которые пытались выехать в Евросоюз. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Государственной пограничной службы.

Читайте также
В Киеве запустили «таймер безвиза»

«Оперативными сотрудниками и пограничниками отдела “Рава-Русская” львовского отряда недалеко от границы задержаны шесть мужчин без документов. Из них — пятеро граждан Бангладеш и один гражданин Коморских островов», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Закарпатской области пограничники отряда «Гута» Чопского подразделения задержали двух граждан Индии, добавили в ведомстве.

По данным Погранслужбы, иностранные граждане задержаны, на них будут составлены административные протоколы.

Ранее в Государственной фискальной службе Украины спрогнозировали, что пассажиропоток через государственную границу Украины увеличится на 30% к концу года в связи с началом действия безвизового режима с Евросоюзом.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Политолог: если ШОС скажет 'нет', Западу придется с этим считаться
Лавров обсудил с главой МИД Катара ситуацию вокруг страны
Пентагон показал кадры перехвата самолетов США российским Су-27
Reuters: Трамп объявит о новом курсе в отношении Кубы
Северная Корея анонсировала запуск межконтинентальной ракеты
Президент Украины запустил «таймер безвиза»
МИД Венесуэлы обвинил Меркель в потворстве насилию в стране
Суд отклонил обвинения в коррупции против президента Бразилии
Спорт
Сборная России не уступила Чили перед Кубком конфедераций Сборная России по футболу разошлась миром со сборной Чили, которая также сыграет на стартующем уже на следующей неделе Кубке конфедераций
Авто
В России начался выпуск нового внедорожника за 1 230 000 рублей В Михайловске Ставропольского края налажено производство китайских полноприводников DW Hower
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
В Москве подешевело вторичное жилье
Россиянам разрешат прописку на работе
Леди
Тест: угадайте звезду по татуировке Специально для интересующихся звездами и их жизнью. Примите участие в викторине и попробуйте узнать знаменитостей!
Дети
Елизавета II недовольна воспитанием Джорджа и Шарлотты В британском королевском семействе назревает скандал.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь