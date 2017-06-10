В родном селе Игоря Додона состоится важное событие

Речь идет о Республиканском Фестивале Клубники и Меда.

В рамках мероприятия будет организована ярмарка, на которой будут выставлены на продажу и на дегустацию блюда сделанные на базе клубники и меда. Также для гостей фестиваля будет организованна обширная развлекательная программа.