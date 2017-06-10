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15:18 (мск), источник: Noi.md

В родном селе Игоря Додона состоится важное событие

18 июня в родном селе, президента Республики Молдова — в селе Садова, Кэлэрашского района пройдет фестиваль клубники и меда. Соберутся десятки производителей клубники со всех регионов страны.

Источник: Noi.md

Речь идет о Республиканском Фестивале Клубники и Меда.

В рамках мероприятия будет организована ярмарка, на которой будут выставлены на продажу и на дегустацию блюда сделанные на базе клубники и меда. Также для гостей фестиваля будет организованна обширная развлекательная программа.

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