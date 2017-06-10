Более 50 крыс наводнили этим утром газон в центре столицы

На нём запечатлено, как грызуны заполонили участок земли у многоэтажки.

— Более 50 крыс на перекрёстке улиц Измаильской и Кантемира. Поверить не могу! И это на газоне.

Жители столицы были обеспокоены появлением грызунов на улице.

«Это ненормально. Они разносчики инфекций. Грызуны вообще опасны.».

«Это недопустимо! Их надо травить. Нужно что-то делать, здесь же гуляют дети.».

На место выехали специалисты муниципального Центра общественного здоровья.

«Грызуны переносчики многих инфекций. Мы взяли всё необходимое оборудование и проводим дератизацию», — сказал специалист ЦОЗ Тудор Пуйю.

В понедельник дератизацию повторят.