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14:54 (мск), источник: Publika.md

Более 50 крыс наводнили этим утром газон в центре столицы

Десятки крыс наводнили этим утром газон на перекрёстке улиц Измаильской и Кантемира. Видео прислали в редакцию Публика ТВ.

Источник: Publika.md

На нём запечатлено, как грызуны заполонили участок земли у многоэтажки.

— Более 50 крыс на перекрёстке улиц Измаильской и Кантемира. Поверить не могу! И это на газоне.

Жители столицы были обеспокоены появлением грызунов на улице.

«Это ненормально. Они разносчики инфекций. Грызуны вообще опасны.».

«Это недопустимо! Их надо травить. Нужно что-то делать, здесь же гуляют дети.».

На место выехали специалисты муниципального Центра общественного здоровья.

«Грызуны переносчики многих инфекций. Мы взяли всё необходимое оборудование и проводим дератизацию», — сказал специалист ЦОЗ Тудор Пуйю.

В понедельник дератизацию повторят.

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