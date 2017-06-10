Более 50 крыс наводнили этим утром газон в центре столицы
Десятки крыс наводнили этим утром газон на перекрёстке улиц Измаильской и Кантемира. Видео прислали в редакцию Публика ТВ.
Десятки крыс наводнили этим утром газон на перекрёстке улиц Измаильской и Кантемира. Видео прислали в редакцию Публика ТВ.
На нём запечатлено, как грызуны заполонили участок земли у многоэтажки.
— Более 50 крыс на перекрёстке улиц Измаильской и Кантемира. Поверить не могу! И это на газоне.
Жители столицы были обеспокоены появлением грызунов на улице.
«Это ненормально. Они разносчики инфекций. Грызуны вообще опасны.».
«Это недопустимо! Их надо травить. Нужно
На место выехали специалисты муниципального Центра общественного здоровья.
«Грызуны переносчики многих инфекций. Мы взяли всё необходимое оборудование и проводим дератизацию», — сказал специалист ЦОЗ Тудор Пуйю.
В понедельник дератизацию повторят.