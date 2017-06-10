Американским школьникам пообещали деньги за проведенное без гаджетов лето

Смит рассказала, что для начала она предложила детям провести каждый летний вторник без телефонов и любых других электронных устройств.

«Не люблю, когда учителя подкупают учеников вкусностями, но в этом случае я нарушу собственные правила. Я уверена, что в этом вопросе они нуждаются в помощи», — отметила директор.