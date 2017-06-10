Американским школьникам пообещали деньги за проведенное без гаджетов лето

Смит рассказала, что для начала она предложила детям провести каждый летний вторник без телефонов и любых других электронных устройств.
«Не люблю, когда учителя подкупают учеников вкусностями, но в этом случае я нарушу собственные правила. Я уверена, что в этом вопросе они нуждаются в помощи», — отметила директор.
Женщина добавила, что возглавляет школу с 2008 года и с каждым годом ситуация становится все хуже: подростки не высыпаются из-за того, что допоздна сидят в интернете и пишут друг другу посреди ночи сообщения. Она объявила о своей инициативе родителям, и те ее всецело поддержали.
Директор также уточнила, что готова платить детям из своего кармана за один день в неделю, свободный от гаджетов.
В феврале американский учитель прославился в сети благодаря необычному способу приветствовать школьников. Для каждого ребенка он придумал уникальное рукопожатие, и перед уроками к нему выстраивалась очередь желающих исполнить ритуальное приветствие.