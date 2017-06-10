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14:49 (мск), источник: Om1.ru

В Омске опять прошел град

Непогода продолжает терроризировать омичей — в регионе вновь идут ливни и град.

В Омской области со вчерашнего дня воцарилось ненастье. Напомним, 9 июня на Омск обрушился сильный ливень, ветер и град.

В продолжение вчерашней непогоды сегодня в некоторых районах Омска прошел ливень с крупным градом. Очевидно, погода не собирается улучшаться.

Горожане выкладывают в соцсети видео сильного дождя и града. Так, осадки выпали на Левом берегу Омска, в Лузино, возле Танкового института неподалеку от Черлакского тракта, в районе Телевизионного завода.

Не исключено, что вскоре осадки прольются и в других районах — тучи явно идут в сторону центра города.

Сегодня в области было объявлено штормовое предупреждение: ко всему прочему, в области местами наступит похолодание.

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