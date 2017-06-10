В Омске опять прошел град
Непогода продолжает терроризировать омичей — в регионе вновь идут ливни и град.
Непогода продолжает терроризировать омичей — в регионе вновь идут ливни и град.
В Омской области со вчерашнего дня воцарилось ненастье. Напомним, 9 июня на Омск обрушился сильный ливень, ветер и град.
В продолжение вчерашней непогоды сегодня в некоторых районах Омска прошел ливень с крупным градом. Очевидно, погода не собирается улучшаться.
Горожане выкладывают в соцсети видео сильного дождя и града. Так, осадки выпали на Левом берегу Омска, в Лузино, возле Танкового института неподалеку от Черлакского тракта, в районе Телевизионного завода.
Не исключено, что вскоре осадки прольются и в других районах — тучи явно идут в сторону центра города.
Сегодня в области было объявлено штормовое предупреждение: ко всему прочему, в области местами наступит похолодание.