В Крыму готовятся к подъему уровня воды в реках

Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение о сильных дождях, грозах, граде и шквалистом ветре до 20−25 метров в секунду.

«Во второй половине суток 10 и в течение суток 11 июня на реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5−1,5 метра без достижения опасных отметок», — говорится в сообщении.

Спасатели призывают крымчан и гостей полуострова соблюдать правила безопасности.