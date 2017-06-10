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16:50 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму готовятся к подъему уровня воды в реках

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн — РИА Новости, Виктор Лященко. В Крыму объявлено предупреждение о подъеме уровней воды в реках из-за сильных проливных дождей, сообщает пресс-служба крымских спасателей.

Источник: РИА Новости

Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение о сильных дождях, грозах, граде и шквалистом ветре до 20−25 метров в секунду.

«Во второй половине суток 10 и в течение суток 11 июня на реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5−1,5 метра без достижения опасных отметок», — говорится в сообщении.

Спасатели призывают крымчан и гостей полуострова соблюдать правила безопасности.

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