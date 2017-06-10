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14:58 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинской области похолодает до +5

Значительную разницу между дневными и ночными температурами прогнозируют синоптики в Челябинской области.

Источник: РИА "Новости"

Так, в ночь на воскресенье, 11 июня, похолодает до +5−10°С, а в горах и низинах может опуститься до 0 °C, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Согласно сведениям регионального Гидрометцентра, завтра днем столбики термометров будут колебаться между отметками +18−23°С. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди, а на западе области — умеренные.

Кроме того, южноуральцам стоит подготовиться к грозам, также возможен град. Скорость ветра при этом составит 4−9 метров в секунду с отдельными порывами до 13−18 м/c.

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