В Челябинской области похолодает до +5

Так, в ночь на воскресенье, 11 июня, похолодает до +5−10°С, а в горах и низинах может опуститься до 0 °C, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Согласно сведениям регионального Гидрометцентра, завтра днем столбики термометров будут колебаться между отметками +18−23°С. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди, а на западе области — умеренные.

Кроме того, южноуральцам стоит подготовиться к грозам, также возможен град. Скорость ветра при этом составит 4−9 метров в секунду с отдельными порывами до 13−18 м/c.