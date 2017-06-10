Дальнобойщики прервали акцию против «Платона» в Воронеже

Протестную акцию против системы «Платон» в Воронеже приостановили, сообщил корреспонденту интернет-газеты «Время Воронежа» координатор «Объединения перевозчиков России» (ОПР) Павел Енякин в пятницу, 9 июня. Он присоединился к протестам в Москве.

Вместе с Павлом Енякиным в Москву отправился активист Константин Ваи, автор видео-дневника о протесте воронежцев против системы «Платон». К 24 мая уехали остальные участники воронежской протестной акции. Дальнобойщикам пришлось на время разъехаться, так как у них закончились средства, объяснил Павел Енякин. Заработав, активисты планируют продолжить забастовку.

В столице дальнобойщики присоединились к забастовке на грузовой парковке у 6 км МКАД. В четверг, 8 июня, местные власти потребовали освободить стоянку, где якобы должны начать ремонт асфальта. Еще одну группу дальнобойщиков на 51 км МКАД рабочие окопали сплошным рвом. По оценкам Павла Енякина, на стоянках Москвы сейчас протестуют водители примерно 30 фур.

Активисты собираются участвовать в масштабном митинге против коррупции, который на 12 июня запланировали сторонники политика Алексея Навального. Изначально перевозчики хотели провести собственный митинг, но администрация не согласовала его.

Систему «Платон» ввели 15 ноября 2015 года для взимания платы с грузовиков массой 12 т и выше за поездки по федеральным трассам. Деньги берут «в счет возмещения вреда, который они наносят дорожному покрытию». Сначала тариф составил 3,73 рубля за километр. После массовых протестов власти решили снизить плату до 1,53 рубля за каждый километр, а потом постепенно поднимать до 3,06 рубля на километр. По данным РБК, система «Платон» отняла около 15% доходов дальнобойщиков. После этого водители в 60 регионах России объявили бессрочные акции протеста.

Воронежцы поддержали стачку весной 2017 года. Активисты припарковали десять грузовиков на обочине улицы Ильюшина, неподалеку от выезда на трассу М4 «Дон», 27 марта. Но в апреле дальнобойщиков вытеснили под предлогом дорожных работ. Владельцы фур переехали на площадку на месте снесенного Остужевского рынка. Оттуда их снова стали выдавливать, ссылаясь на необходимость давно обещанного благоустройства площадки. Дальнобойщики отказались покидать место. Это не помешало администрации разбить небольшой сквер на месте снесенного мини-рынка. Мэрия отчиталась о завершении работ в пятницу, 9 июня.

За время протестов активистов доставляли в отделы полиции, устраивали в их отношении проверки, жену Павла Енякина уволили, а его дочери пригрозили увольнением.

Автор: Михаил Супруненко.