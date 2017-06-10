Второе за сутки землетрясение зафиксировали казахстанские сейсмологи
Сейсмологи зафиксировали землетрясение в 307 км от Алматы, ранее подземные толчки были зарегистрированы в 301 км от города, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на комитет по ЧС.
Сейсмологи зафиксировали землетрясение в 307 км от Алматы, ранее подземные толчки были зарегистрированы в 301 км от города, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на комитет по ЧС.
Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 10 июня в 10 час 52 мин 26 сек зарегистрировано землетрясение магнитудой 4.0, эпицентр которого расположен в 307 км на юг от Алматы на территории Кыргызстана.
В этот же день в 301 км на
В обоих случаях сведений об ощутимости нет.