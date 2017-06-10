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15:33 (мск), источник: Newtimes.kz

Второе за сутки землетрясение зафиксировали казахстанские сейсмологи

Сейсмологи зафиксировали землетрясение в 307 км от Алматы, ранее подземные толчки были зарегистрированы в 301 км от города, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на комитет по ЧС.

Источник: Newtimes.kz

Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 10 июня в 10 час 52 мин 26 сек зарегистрировано землетрясение магнитудой 4.0, эпицентр которого расположен в 307 км на юг от Алматы на территории Кыргызстана.

В этот же день в 301 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана в 08 час 04 мин 46 сек зарегистрировано еще одно землетрясение.

В обоих случаях сведений об ощутимости нет.

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