Спасатели предупредили москвичей о возможных грозовых дождях

«С 15:00 до 24:00 в Москве (включая Троицкий и Новомосковский административные округа) местами ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра с порывами до 15 м/с», — сказал сотрудник пресс-службы.

Днем 29 мая в Москве поднялся ураганный ветер. Он повалил множество деревьев и разрушил строительные ограждения.

Он отметил, что во время непогоды возможны повреждения линий электропередач, повал деревьев, повреждение кровель домов, широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах и повреждению автотранспорта, травмированию людей, а также повреждению разрядами атмосферного электричества (молниями) объектов, не оборудованных молниезащитой (громоотводом).

«Главное управление МЧС России по Москве настоятельно рекомендует в условиях непогоды обходить рекламные щиты и шаткие строения. Переждите непогоду в капитальном строении, — добавили в пресс-службе. — По возможности паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии оставляйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций».

В МЧС напомнили, что при возникновении происшествий необходимо звонить по телефону 101.