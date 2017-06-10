Спасатели предупредили москвичей о возможных грозовых дождях
Москва. 10 июня. INTERFAX.RU — Гроза, дождь и сильный ветер ожидает москвичей в субботу, сообщили «Интерфаксу» в
Москва. 10 июня. INTERFAX.RU — Гроза, дождь и сильный ветер ожидает москвичей в субботу, сообщили «Интерфаксу» в
«С 15:00 до 24:00 в Москве (включая Троицкий и Новомосковский административные округа) местами ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра с порывами до 15 м/с», — сказал сотрудник
Он отметил, что во время непогоды возможны повреждения линий электропередач, повал деревьев, повреждение кровель домов, широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах и повреждению автотранспорта, травмированию людей, а также повреждению разрядами атмосферного электричества (молниями) объектов, не оборудованных молниезащитой (громоотводом).
«Главное управление МЧС России по Москве настоятельно рекомендует в условиях непогоды обходить рекламные щиты и шаткие строения. Переждите непогоду в капитальном строении, — добавили в
В МЧС напомнили, что при возникновении происшествий необходимо звонить по телефону 101.