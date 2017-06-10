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16:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Создатель гавайской пиццы умер в Канаде

Изобретатель рецепта гавайской пиццы скончался в Канаде. Об этом в субботу, 10 июня, сообщает Sky News.

Сэму Панопулосу (Sam Panopoulos) было 83 года. Он скончался в больнице, куда попал вскоре после того, как отпраздновал золотую свадьбу.

Он придумал начинку для пиццы из ананасов и бекона в 1962 году и осуществил идею в ресторане, который принадлежал ему и его братьям. Поначалу новинка посетителям не понравилась. «Но потом все как с цепи сорвались, потому что тогда никто не смешивал сладкое с кислым, еда была очень простой», — рассказывал он.

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Название «Гавайская» произошло от марки консервированных ананасов, которые использовались при приготовлении первой пиццы.

В ноябре 2016 года в США умер Джим Деллигати (Jim Delligatti), который в 1967 году придумал Биг Мак. Сэндвич с двумя котлетами стал настолько популярным, что его используют для расчета так называемого индекса Биг Мака: блюдо подходит для этого, так как содержит в себе основные продукты сельского хозяйства любой страны. В англоязычных странах такой подход называют «бургерономикой».

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