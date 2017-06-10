Создатель гавайской пиццы умер в Канаде

Сэму Панопулосу (Sam Panopoulos) было 83 года. Он скончался в больнице, куда попал вскоре после того, как отпраздновал золотую свадьбу.

Он придумал начинку для пиццы из ананасов и бекона в 1962 году и осуществил идею в ресторане, который принадлежал ему и его братьям. Поначалу новинка посетителям не понравилась. «Но потом все как с цепи сорвались, потому что тогда никто не смешивал сладкое с кислым, еда была очень простой», — рассказывал он.