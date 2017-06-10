Замок Дракулы закрыли для туристов из-за медведей

Они хотят обезопасить туристов — однако не от вампиров, как можно было подумать, а от медведей.

За последнее время несколько туристов, взбиравшихся по лестнице высотой в 1480 ступенек к руинам старинного замка, сталкивались с бурой медведицей, которая растит трех детенышей неподалеку.