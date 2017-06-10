Алкоголь и пиво не продают сегодня в Беларуси
В большинстве городов Беларуси алкоголь нельзя будет купить вплоть до утра воскресенья.
В большинстве городов Беларуси алкоголь нельзя будет купить вплоть до утра воскресенья.
МИНСК, 10 июн — Sputnik. Алкогольные и слабоалкогольные напитки, а также пиво не продают в эту субботу в большинстве городов Беларуси.
Очередной «день трезвости» действует в Беларуси
В Минске, Гродно и многих других городах Беларуси алкоголь нельзя продавать 10 июня с самого утра и до утра воскресенья. В магазинах на стендах с алкогольными напитками висят соответствующие объявления, ссылающиеся на решения местных исполкомов.
Впрочем, запрет на продажу алкоголя не распространяется на рестораны, кафе, бары и другие заведения, где продают «горячительные напитки» на разлив.
Запрет на продажу алкоголя прекратит действовать в восемь утра воскресенья. Будут ли в 2017-м другие подобные «дни трезвости», пока не известно.