Алкоголь и пиво не продают сегодня в Беларуси

Очередной «день трезвости» действует в Беларуси из-за проведения школьных выпускных. Вечером в субботу большинство белорусских 11-классников навсегда попрощаются со школьной скамьей. В некоторых регионах выпускные прошли еще 9 июня — например, в Солигорске в тот же день там действовал запрет на продажу алкоголя.

МИНСК, 10 июн — Sputnik. Алкогольные и слабоалкогольные напитки, а также пиво не продают в эту субботу в большинстве городов Беларуси.

В Минске, Гродно и многих других городах Беларуси алкоголь нельзя продавать 10 июня с самого утра и до утра воскресенья. В магазинах на стендах с алкогольными напитками висят соответствующие объявления, ссылающиеся на решения местных исполкомов.

Впрочем, запрет на продажу алкоголя не распространяется на рестораны, кафе, бары и другие заведения, где продают «горячительные напитки» на разлив.

Запрет на продажу алкоголя прекратит действовать в восемь утра воскресенья. Будут ли в 2017-м другие подобные «дни трезвости», пока не известно.