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16:42 (мск), источник: "Российская газета"

Культурных послов США спрятали под крышу в Воронеже

Американцы — два певца, пианистка и дирижер — прибыли в Воронеж в одно время с послом США в России Джоном Теффтом.

Источник: "Российская газета"

И если визит политика вызвал неоднозначную реакцию (горожане пикетировали университет, где он выступал, и подловили гостя на неправильной парковке), то деятелей культуры встретили — по их собственному признанию — с «экстремальным» гостеприимством.

— Нас постоянно просят дать автограф — каждый день расписываемся на футболках, стенах… Чувствуем себя поп-звездами, — сказала сопрано Мишель Брэдли, участница молодежной программы Metropolitan Opera. — Я сама из сельской местности, из штата Кентукки, и никогда не думала, что заберусь так далеко на север! О России знала в основном по рассказам подруги — она из Москвы. Ну и по музыке — обожаю Рахманинова. Особых ожиданий не было. С 3 июня мы уже проехали несколько русских городов и пережили все четыре сезона. Я простужалась, выздоравливала… Из-за семичасовой разницы во времени просыпаюсь по ночам и иду гулять — светло!

В Воронеже Мишель сходила в «Баскин Роббинс» и с изумлением обнаружила рядом точку KFC. «Откуда здесь наши цыплята из Кентукки?!» — рассмеялась девушка. Ее партнер по сцене, баритон Сидни Аутлоу, тоже никогда не был в России. Его, жителя Нью-Йорка, удивили высокие красивые здания в столице Черноземья.

— Для меня Россия была связана в основном с классической музыкой. Мой любимый композитор Мусоргский (у Мишель, к слову, — Рахманинов. — «РГ»), я часто исполняю в концертах его сочинения наравне со спиричуэл, — отметил Сидни.

Дирижер Марк Мандарано познакомился с Россией в 1995 году и с тех пор часто сюда приезжает.

— Каждые пять лет это новая страна, так что я не строю никаких особых ожиданий — просто еду с открытым сердцем, и все, — сообщил он. — В Америке очень ценится русская культура. Важен, например, Шостакович. Его музыка передает состояние художника, который существует в враждебных обстоятельствах и вынужден преодолевать их внутренне. Возможно, нам в США эта позиция пригодится.

Вместе с пианисткой Кэти Махан небольшая «делегация» музыкантов уже Калининград, Москву и Рязань, давая концерты с местными симфоническими коллективами. Программу составили из произведений Джорджа Гершвина: 11 июля будет 80 лет, как он погиб.

— У воронежского оркестра прекрасное чувство стиля — не у всех, с кем мы играли, оно проявляется. Часто музыканты «академически» зажаты. Американская музыка требует большей раскованности, другой техники смычковой игры, — пояснил Мандарано. — У Гершвина кругом синкопирование (в классической музыке оно встречается в порядке исключения). Нужно иметь определенное мироощущение, чтобы это правильно передать. Ведь очень легко играть синкопированную музыку жестко, но это будет не Гершвин.

Оркестр Минобороны, с которым американцы по воле случая выступили в Москве, поначалу так и делал. Выбор пал на него потому, что там есть банджо, саксофон и отличные медные духовые (как правило, это самая проблемная группа инструментов в оркестре).

— Вообще это замечательный коллектив. Труба и кларнет — прямо идеальные для джазовой музыки! — подчеркнул Мандарано. — Но синкопы на репетициях музыканты играли, как бы взяв под козырек. Я и пританцовывал, и пытался вызвать музыкантов на эмоции, напоминал про Фреда Астера и Джинджер Роджерс… Предлагал каждому вообразить, что он выпил пару рюмок водки… Потом сказал: «Играйте так, как Сидни поет».

Аутлоу и Брэдли обаяли и оркестрантов, и публику. Пластичные, уверенные, с красивыми тембрами и богатой голосовой палитрой, они неплохо смотрелись даже в Event-Hall, чья акустика оставляет желать лучшего. Обычно его используют для поп- и рок-концертов, но в дождь деваться было больше некуда. К счастью, организаторы Платоновского фестиваля сумели оперативно перенаправить публику в зал — из центра города на окраину — а люди с пониманием к этому отнеслись.

«Рапсодия в стиле блюз», сюита «Американец в Париже», фрагменты из оперы «Порги и Бесс», мюзиклов и киномузыки Гершвина прозвучали органично и по-домашнему.

Прямая речь

Кэти Махан, пианистка (США):

— Если слушать Гершвина закрыв глаза, станет ясно, что такое Америка. Нигде больше — ни в Вене, ни в Париже — не могла быть написана, скажем, «Рапсодия в стиле блюз» с ее шумом запруженных транспортом улиц, клаксонами, атмосферой радостного возбуждения города. В США были и другие крупные композиторы. Но тот же Аарон Копленд учился на европейской классике и имитировал ее стиль. А Гершвин развил себя сам из «черной» музыки нью-йоркских трущоб, собирал фольклор на юге страны. Европейский стиль у него тоже есть: по выражению Леонарда Бернстайна, Гершвин — лучший мелодист со времен Чайковского. У него много европейских хроматизмов, рахманиновская аппликатура. Может быть, сказались русские корни его семьи. Но это именно то, что делает Америку Америкой, — способность быстро воспринять и переплавить национальные культуры. Думаю, у нас с русскими похожая ментальность. Хотя об этом легко забыть, когда мы так далеко друг от друга живем.

Марк Мандарано, дирижер, основатель и художественный руководитель Симфониетты Ривердэйла в Нью-Йорке:

— Пожалуй, американцы могут сказать, что «Гершвин — наше все», как говорят русские о Пушкине. Но есть один нюанс. В России мы в каждом городе видим улицу или площадь Пушкина, памятник ему. То же самое с Чайковским. Есть такие площади, улицы и памятники и в Америке. Названные в честь… Пушкина или Чайковского. Америка в этом смысле всегда смотрела за океан, оглядывалась на Европу. А площади Гершвина вы у нас не найдете. Это огромное упущение, которое надо исправлять. Да, его музыка у американцев в крови, «Рапсодию в стиле блюз» все с детства знают на слух. Но не знают, что ее написал именно Гершвин! Это я вам точно говорю, поскольку преподаю в колледже.

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