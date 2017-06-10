В Башкирии автомобилисты засняли целое стало лосей на дороге
В соцсетях появился любопытный видеоролик, снятый автомобилистами на видеорегистратор на проезжей части. Сообщение появилось в группе «Интересный Нефтекамск».
В соцсетях появился любопытный видеоролик, снятый автомобилистами на видеорегистратор на проезжей части. Сообщение появилось в группе «Интересный Нефтекамск».
По словам авторов видео, почти целое стадо из шести величественных животных было встречено людьми на автодороге между Нефтекамском и
Лоси оказались неожиданно пугливыми и долго не могли решиться перейти дорогу. Но затем, видимо,