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18:29 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии автомобилисты засняли целое стало лосей на дороге

В соцсетях появился любопытный видеоролик, снятый автомобилистами на видеорегистратор на проезжей части. Сообщение появилось в группе «Интересный Нефтекамск».

По словам авторов видео, почти целое стадо из шести величественных животных было встречено людьми на автодороге между Нефтекамском и Николо-Березовкой. Лоси пытались пересечь проезжую часть.

Лоси оказались неожиданно пугливыми и долго не могли решиться перейти дорогу. Но затем, видимо, все-таки собрались с духом и с силами и отправились наперерез автомобилям, которые, к счастью, позволили им перебраться на другую сторону без потерь.

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