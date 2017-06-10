В Башкирии автомобилисты засняли целое стало лосей на дороге

По словам авторов видео, почти целое стадо из шести величественных животных было встречено людьми на автодороге между Нефтекамском и Николо-Березовкой. Лоси пытались пересечь проезжую часть.

Лоси оказались неожиданно пугливыми и долго не могли решиться перейти дорогу. Но затем, видимо, все-таки собрались с духом и с силами и отправились наперерез автомобилям, которые, к счастью, позволили им перебраться на другую сторону без потерь.