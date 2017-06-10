Прогноз погоды в Казахстане на 11 июня опубликовали синоптики «Казгидромета»
Дождливое воскресенье ожидают специалисты на большей территории Казахстана.
Дождливое воскресенье ожидают специалисты на большей территории Казахстана.
Прогноз погоды на 11 июня по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».
В Астане в воскресенье такая же, как была в субботу: переменная облачность, временами дождь, гроза. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов по Цельсию, днём от 18 до 20 градусов тепла. Ветер
В Алматы также переменная облачность, ночью и днём кратковременный дождь, гроза, небольшой ветер до 7 м/с. Температура воздуха ночью от 14 до 16 градусов тепла. Днём будет +23…+25 градусов.
На территории Карагандинской области в среду будет облачно, днём с прояснением и без осадков. Ветер
В Акмолинской области синоптики обещают дождь, местами грозу. Температура воздуха ночью 5−10 градусов тепла. Днём 15−20 градусов тепла. Ветер
В Актюбинской области без осадков. Ветер
В Алматинской области местами будет дождливо, местами гроза. Ночью +10… +15 градусов, днём 22−27 градусов тепла. Ветер
В Атырауской области также местами дождь и гроза. Ночная температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. Температурный фон днём составит +25…+30 градусов по Цельсию.
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В Жамбылской области утром и днём кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ночная температура по области составит +10…+15 градусов. Днём +22…+27 градусов. Ночью порывы ветра 23−28 м/с.
В Костанайской области небольшой дождь, облачно. Ночью на территории региона ожидается от +9 до +13 градусов по Цельсию, днём +15…+18.
В Кызылординской области без осадков. Температура воздуха ночью составит от +10 до +15, днём от +30 до +35. Ветер
В Мангистауской области без осадков. Ночная температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. Местами +14. Температурный фон днём составит +25…+30 градусов по Цельсию, местами +33. Ветер
В Павлодарской области местами дождь с грозой. Ветер
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