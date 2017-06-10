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19:34 (мск), источник: Informburo.kz

Прогноз погоды в Казахстане на 11 июня опубликовали синоптики «Казгидромета»

Дождливое воскресенье ожидают специалисты на большей территории Казахстана.

Источник: Informburo.kz

Прогноз погоды на 11 июня по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».

В Астане в воскресенье такая же, как была в субботу: переменная облачность, временами дождь, гроза. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов по Цельсию, днём от 18 до 20 градусов тепла. Ветер северо-западный 9−14 м/с.

В Алматы также переменная облачность, ночью и днём кратковременный дождь, гроза, небольшой ветер до 7 м/с. Температура воздуха ночью от 14 до 16 градусов тепла. Днём будет +23…+25 градусов.

На территории Карагандинской области в среду будет облачно, днём с прояснением и без осадков. Ветер северо-западный 9−14 м/с. Ночью температура воздуха 11−13 градусов тепла, днём ожидается +17…+19.

В Акмолинской области синоптики обещают дождь, местами грозу. Температура воздуха ночью 5−10 градусов тепла. Днём 15−20 градусов тепла. Ветер северо-западный местами 9−14 м/с.

В Актюбинской области без осадков. Ветер северо-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью составит +5…+10 градусов. Днём воздух прогреется до +23…+28 градусов.

В Алматинской области местами будет дождливо, местами гроза. Ночью +10… +15 градусов, днём 22−27 градусов тепла. Ветер юго-западный 9−14 м/с.

В Атырауской области также местами дождь и гроза. Ночная температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. Температурный фон днём составит +25…+30 градусов по Цельсию.

В Западно-Казахстанской области в субботу переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью составит от +10 до +15 градусов. Днём от + 20 до +25 градусов по Цельсию. Ветер юго-восточный 9−14 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами кратковременный дождь, гроза, днём возможен град. Температура воздуха составит от +5…+10 градусов ночью до 15−20 градусов тепла днём.

В Жамбылской области утром и днём кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ночная температура по области составит +10…+15 градусов. Днём +22…+27 градусов. Ночью порывы ветра 23−28 м/с.

В Костанайской области небольшой дождь, облачно. Ночью на территории региона ожидается от +9 до +13 градусов по Цельсию, днём +15…+18.

В Кызылординской области без осадков. Температура воздуха ночью составит от +10 до +15, днём от +30 до +35. Ветер северо-восточный 9−14 м/с.

В Мангистауской области без осадков. Ночная температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. Местами +14. Температурный фон днём составит +25…+30 градусов по Цельсию, местами +33. Ветер юго-восточный 9−14 м/с.

В Павлодарской области местами дождь с грозой. Ветер северо-западный 9−14 м/с. Температура воздуха составит от +7 до +12 градусов ночью, и от +15 до + 20, местами +23 днём.

В Северо-Казахстанской области дождь, местами гроза. Порывистый ветер 15−20 м/с. Ночью температура воздуха +7…+12 градусов, днём от +15 до +20 градусов по Цельсию, местами воздух прогреется лишь до +23.

В Южно-Казахстанской области утром и днём местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 15−20 градуса тепла, местами столбик термометра опустится до +12. Днём +30…+35 градусов тепла, местами +25 градусов по Цельсию.

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