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22:34 (мск), источник: Publika.md

Прогноз погоды на 11 июня

Завтра в Молдове переменная облачность, преимущественно без осадков. Атмосферное давление нормальное, ветер северо-восточный, слабый до умеренного.

Источник: Publika.md

В Бричанах и Сороках 21 выше ноля, в Бельцах — на градус больше. В Оргееве плюс 23, в Кишинёве и Тирасполе 24 градуса тепла. В Леове 25 выше ноля, в Комрате и Кагуле — на градус больше.

В ближайшее дни будет жарко. В столице днем ожидается до плюс 31, ночью — 17 выше ноля.

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