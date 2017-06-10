Прогноз погоды на 11 июня

В Бричанах и Сороках 21 выше ноля, в Бельцах — на градус больше. В Оргееве плюс 23, в Кишинёве и Тирасполе 24 градуса тепла. В Леове 25 выше ноля, в Комрате и Кагуле — на градус больше.

В ближайшее дни будет жарко. В столице днем ожидается до плюс 31, ночью — 17 выше ноля.