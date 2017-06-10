В США умер актер Адам Уэст
Он известен по роли Бэтмена в одноименном телесериале, который показывали в 60-е годы в США.
Он известен по роли Бэтмена в одноименном телесериале, который показывали в 60-е годы в США.
В последнее время Уэст страдал от лейкемии. Он ушел из жизни в окружении близких.
Актер исполнил роль супергероя Бэтмена в одноименном телевизионном сериале, основанном на комиксах. Его показывали в США с 1966 по 1968 год.
Кроме того, Уэст озвучивал в популярном мультсериале «Гриффины» (Family Guy) одного из персонажей — мэра с такими же, как у него, именем и фамилией.