День многонациональной России прошёл в Минске

10 июня в Минске на территории Верхнего города состоялся праздник «День многонациональной России». Организаторами праздника выступили: Минский городской исполнительный комитет, национально-культурные общественные объединения Республиканского центра национальных культур и Координационный совет руководителей общественных объединений российских соотечественников, при поддержке Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь.

Помимо концертной программы на празднике можно было ознакомиться с творениями умельцев декоративно-прикладного искусства, попробовать национальную кухню и посмотреть на национальные костюмы разных народностей России.