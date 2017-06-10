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23:06 (мск), источник: БЕЛТА

День многонациональной России прошёл в Минске

10 июня в Минске на территории Верхнего города состоялся праздник «День многонациональной России».

Источник: БЕЛТА

10 июня в Минске на территории Верхнего города состоялся праздник «День многонациональной России». Организаторами праздника выступили: Минский городской исполнительный комитет, национально-культурные общественные объединения Республиканского центра национальных культур и Координационный совет руководителей общественных объединений российских соотечественников, при поддержке Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь.

Помимо концертной программы на празднике можно было ознакомиться с творениями умельцев декоративно-прикладного искусства, попробовать национальную кухню и посмотреть на национальные костюмы разных народностей России.

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