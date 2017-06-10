День многонациональной России прошёл в Минске
10 июня в Минске на территории Верхнего города состоялся праздник «День многонациональной России».
10 июня в Минске на территории Верхнего города состоялся праздник «День многонациональной России».
10 июня в Минске на территории Верхнего города состоялся праздник «День многонациональной России». Организаторами праздника выступили: Минский городской исполнительный комитет,
Помимо концертной программы на празднике можно было ознакомиться с творениями умельцев