Восстановлена работа Южно-Донбасского водовода — СЦКК
10 июня около 12:00
10 июня около 12:00
Сегодня восстановлена работа
Эта станция является одним из важнейших узловых объектов в системе водоснабжения региона. Благодаря ее запуску, переведены на штатный режим работы Донецкую фильтровальную станцию, которая обеспечивает водой почти 600 тысяч людей. Раньше она работала на резервном источнике водоснабжения и этого, по мнению специалистов, было крайне недостаточно.
Отмечается, что пошла вода на Красноармейскую и Великоанадольську фильтровальные станции, которые обслуживают около 400 тысяч человек на юге Донецкой области. Получили техническую воду и восстановили производственные мощности крупные предприятия региона, в частности, Авдеевский коксохимический завод и Кураховская ТЭС.
«Украинская сторона СЦКК благодарна всем сторонам за успешное завершение
Как сообщал УНИАН, ранее сегодня
8 июня в результате боевых действий в Ясиноватском районе вблизи с. Васильевка на непідконтрольній территории произошло повреждение высоковольтной линии электропередач. Это привело к прекращению электроснабжения насосной станции первого подъема Південнодонбаського водопровода, которая обеспечивает водой три фильтровальные станции: Карловская (с. Карловка), Великоанадольская (г. Волноваха) и Старокримская (г. Мариуполь). В результате чего без водоснабжения остались жители 5 районов Донецкой области.
Того же дня председатель Донецкой