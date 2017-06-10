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21:26 (мск), источник: УНИАН

Восстановлена работа Южно-Донбасского водовода — СЦКК

10 июня около 12:00 ремонтно-восстановительные работы на Южно-Донбасском водоводе были успешно завершены. Насосная станция первого подъема водовода снова работает и обеспечивает водой население Донбасса.

Сегодня восстановлена работа Южно-Донбасского водовода. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО со ссылкой на Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

Эта станция является одним из важнейших узловых объектов в системе водоснабжения региона. Благодаря ее запуску, переведены на штатный режим работы Донецкую фильтровальную станцию, которая обеспечивает водой почти 600 тысяч людей. Раньше она работала на резервном источнике водоснабжения и этого, по мнению специалистов, было крайне недостаточно.

Отмечается, что пошла вода на Красноармейскую и Великоанадольську фильтровальные станции, которые обслуживают около 400 тысяч человек на юге Донецкой области. Получили техническую воду и восстановили производственные мощности крупные предприятия региона, в частности, Авдеевский коксохимический завод и Кураховская ТЭС.

«Украинская сторона СЦКК благодарна всем сторонам за успешное завершение ремонтно-восстановительных работ по запуску насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водовода. А также надеется на новые проекты по восстановлению ряда объектов гражданской инфраструктуры края», — добавили в пресс-центре.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко заявлял, что потребителям планируется подать воду с 22.00.

8 июня в результате боевых действий в Ясиноватском районе вблизи с. Васильевка на непідконтрольній территории произошло повреждение высоковольтной линии электропередач. Это привело к прекращению электроснабжения насосной станции первого подъема Південнодонбаського водопровода, которая обеспечивает водой три фильтровальные станции: Карловская (с. Карловка), Великоанадольская (г. Волноваха) и Старокримская (г. Мариуполь). В результате чего без водоснабжения остались жители 5 районов Донецкой области.

Того же дня председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что КП «Вода Донбасса» прекратило подачу воды с канала Северский Донец — Донбасс на 5 фильтрующих станций: Красноармейске, Великоанадольську, две Мариупольские и Донецке.

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