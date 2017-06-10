В Вашингтоне из-за паразитов спустят пруд у Мемориала Линкольна
Пруд около Мемориала Линкольна в Вашингтоне закроют на неделю в связи с обнаружением в нем паразитов, погубивших с 20 мая порядка 80 уток.
Пруд около Мемориала Линкольна в Вашингтоне закроют на неделю в связи с обнаружением в нем паразитов, погубивших с 20 мая порядка 80 уток.
Как сообщает Telegraph, чиновники обвиняют паразита, переносимого улитками и начали опорожнить пруд для очистки.
«Мы не знаем причину повышения количества паразитов, и, вероятно, не узнаем», — сказал Майкл Литерст, начальник связи Национального парка.
Утки в пруду — одни из самых избалованных в стране. Мало того что они живут в самом сердце американской демократии, их хорошо кормят посетители, за ними ухаживают работники парка.
«Люди, которые вступают в контакт с утками могут заразиться аллергическим дерматитом виде кожной сыпи; это не инфекционное заболевание и редко требует медицинского лечения. Риск заражения в бассейне Мемориала Линкольна крайне мал, так как болезнь может развиться в случае длительного контакта с пораженной водой», — сказано в заявлении.
Работники парка заявили, что бассейн в скором времени станет снова пригодным к разведению уток.
Как ранее писал «Йод», в Вашингтоне делегации разных стран возложили венки к мемориалу «Дух Эльбы».
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