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22:37 (мск), источник: Йод News

В Вашингтоне из-за паразитов спустят пруд у Мемориала Линкольна

Пруд около Мемориала Линкольна в Вашингтоне закроют на неделю в связи с обнаружением в нем паразитов, погубивших с 20 мая порядка 80 уток.

Источник: AP 2017

Как сообщает Telegraph, чиновники обвиняют паразита, переносимого улитками и начали опорожнить пруд для очистки.

«Мы не знаем причину повышения количества паразитов, и, вероятно, не узнаем», — сказал Майкл Литерст, начальник связи Национального парка.

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Утки в пруду — одни из самых избалованных в стране. Мало того что они живут в самом сердце американской демократии, их хорошо кормят посетители, за ними ухаживают работники парка.

«Люди, которые вступают в контакт с утками могут заразиться аллергическим дерматитом виде кожной сыпи; это не инфекционное заболевание и редко требует медицинского лечения. Риск заражения в бассейне Мемориала Линкольна крайне мал, так как болезнь может развиться в случае длительного контакта с пораженной водой», — сказано в заявлении.

Работники парка заявили, что бассейн в скором времени станет снова пригодным к разведению уток.

Как ранее писал «Йод», в Вашингтоне делегации разных стран возложили венки к мемориалу «Дух Эльбы».

Запись В Вашингтоне из-за паразитов спустят пруд у Мемориала Линкольна впервые появилась Йод.

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