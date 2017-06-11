У NASA готов экипаж для полетов на Марс

Сообщается, что в этом году число желающих превысило все мыслимые рекорды. В очередь «на Марс» записалось 18 353 человека.

По условиям отбора кандидатами могут выступать только граждане США, имеющие степень бакалавра биологии, инженерии, медицинских наук, медицины или военные летчики с налетом более 1 000 часов.

Таким требованиям соответствовали примерно 500 человек. В итоге, после тяжелого отбора, выбор остановился на 12 кандидатах. В течение ближайших 2−3 лет им предстоит пройти суровую подготовку.