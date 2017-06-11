Директора крупнейшего рынка Уральска оштрафовали на миллион тенге
В Уральске руководитель рынка «Алтын Алма» проигнорировал требования к системе антитеррористической защищенности объектов,
В Уральске руководитель рынка «Алтын Алма» проигнорировал требования к системе антитеррористической защищенности объектов,
В Уральске руководитель рынка «Алтын Алма» проигнорировал требования к системе антитеррористической защищенности объектов,
«В ходе проверки
Между тем, решением специализированного административного суда г. Уральска на руководителя индивидуального предприятия наложен штраф в размере 300 МРП по статье 149 КоАП РК и 200 МРП по статье 462 ч. 3 КоАП РК.
Стоит отметить, что директор рынка с решением суда не согласен и намерен его обжаловать в вышестоящей инстанции.