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00:30 (мск), источник: Newtimes.kz

Директора крупнейшего рынка Уральска оштрафовали на миллион тенге

В Уральске руководитель рынка «Алтын Алма» проигнорировал требования к системе антитеррористической защищенности объектов, из-за чего и был оштрафован, передает портала «Мой ГОРОД».

Источник: Newtimes.kz

В Уральске руководитель рынка «Алтын Алма» проигнорировал требования к системе антитеррористической защищенности объектов, из-за чего и был оштрафован, передает портала «Мой ГОРОД».

«В ходе проверки оптово-розничного рынка «Алтын-Алма» установлено, что руководителем данного объекта были проигнорированы нормы, предусмотренные требованиями к системе антитеррористической защищенности объектов уязвимых в террористическом отношении, а именно сервер системы видеонаблюдения хранил информацию менее 30-ти суток. В этой связи руководителю торгового объекта было выписано предписание об устранении нарушения в течение 30-ти суток. Однако спустя месяц предписание исполнено не было. После чего в отношении руководителя были составлены административные протоколы по ст. 149 КоАП РК — «Неисполнение обязанностей по обеспечению антитеррористической защиты и соблюдению должного уровня безопасности объекта, уязвимого в террористическом отношении», а также по ст. 462 ч. 3 КоАП РК — «Невыполнение или ненадлежащее выполнение предписаний, представлений, постановлений выданных должностными лицами в пределах их компетенции», — рассказали в полиции.

Между тем, решением специализированного административного суда г. Уральска на руководителя индивидуального предприятия наложен штраф в размере 300 МРП по статье 149 КоАП РК и 200 МРП по статье 462 ч. 3 КоАП РК.

Стоит отметить, что директор рынка с решением суда не согласен и намерен его обжаловать в вышестоящей инстанции.

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