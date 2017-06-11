Степанюк: Экзамен на БАК стал пугалом в Молдове

Бывший вице-премьер Виктор Степанюк предупредил, что этот резкий подход Министерства образования не только не принес ожидаемых результатов, но, наоборот, стимулировал эмиграцию юных лицеистов в такие страны, как Румыния, Россия, Украина, Болгария. На фоне массивного разочарования учащихся, все больше и больше школьников бросают учебу и становятся безработными, отметил он.

«На мой взгляд, эти меры необходимо отменить в ближайшее время, но, конечно, это зависит от политической воли властей и будущих министров. Без сомнения, мы превратили экзамены на степень бакалавра в пугало. Я заметил, что в последние годы более 40% старшеклассников проваливают один или два экзамена. В этом смысле европейская практика отличается, но нигде в мире не применяются столь жесткие меры, как в Молдове, об этом говорят специалисты. Меня, как педагога, настораживает ситуация, когда почти 50% студентов не сдают экзамены на степень бакалавра», — сказал Степанюк в программе «Acces direct» на НТВ.

Его мнение разделяет советник президента по вопросам образования Корнелиу Попович. По его словам, в настоящее время бакалавриат в Молдове превратился в метод наказания детей, а не в объективный метод оценки знаний, накопленных ими за годы учебы. Чиновник сообщил, что президентура предложила решение этой проблемы.