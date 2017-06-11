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00:32 (мск), источник: Noi.md

Степанюк: Экзамен на БАК стал пугалом в Молдове

Применяемые властью в последние года меры контроля на экзаменах на степень бакалавра являются чрезмерными и приводят к ухудшению ситуации в сфере образования.

Источник: Noi.md

Об этом заявил советник президента по вопросам образования Корнелиу Попович, а также декан Факультета международных отношений и политических наук Института Международных Отношений Молдовы Виктор Степанюк.

Бывший вице-премьер Виктор Степанюк предупредил, что этот резкий подход Министерства образования не только не принес ожидаемых результатов, но, наоборот, стимулировал эмиграцию юных лицеистов в такие страны, как Румыния, Россия, Украина, Болгария. На фоне массивного разочарования учащихся, все больше и больше школьников бросают учебу и становятся безработными, отметил он.

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«На мой взгляд, эти меры необходимо отменить в ближайшее время, но, конечно, это зависит от политической воли властей и будущих министров. Без сомнения, мы превратили экзамены на степень бакалавра в пугало. Я заметил, что в последние годы более 40% старшеклассников проваливают один или два экзамена. В этом смысле европейская практика отличается, но нигде в мире не применяются столь жесткие меры, как в Молдове, об этом говорят специалисты. Меня, как педагога, настораживает ситуация, когда почти 50% студентов не сдают экзамены на степень бакалавра», — сказал Степанюк в программе «Acces direct» на НТВ.

Его мнение разделяет советник президента по вопросам образования Корнелиу Попович. По его словам, в настоящее время бакалавриат в Молдове превратился в метод наказания детей, а не в объективный метод оценки знаний, накопленных ими за годы учебы. Чиновник сообщил, что президентура предложила решение этой проблемы.

«Президентура подала новую идею ввести в Молдове так-называемый дифференцированный бакалавриат. Это окончательная система оценки знаний, основанная на самом передовом опыте, принимающая во внимание тот факт, что в лицее преподаются разнообразные и углубленные знания. Ученика нужно не наказывать, а объективно оценивать. Основная идея заключается в том, чтобы у ребенка была определенная альтернатива. Чтобы у него была возможность не сдавать финальные экзамены, если он этого не хочет, и соответственно, чтобы он смог трудоустроиться. Он может сдать другой экзамен, учитывающий пройденную за три года в лицее программу, а также навыки каждого ребенка, и то направление в обучении, которое он желал бы продолжить в дальнейшем», — сказал Попович.

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