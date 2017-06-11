Девочка из Семея стала «Маленькой мисс Вселенной»

В конкурсе участвовали девочки из 12 стран, в том числе три школьницы из Казахстана. Он состоял из четырех этапов — национальная кухня и национальный костюм, участие в модном показе, дефиле в вечернем платье и творческий номер. Оценивали девочек эксперты в мире моды и красоты из разных стран. По итогам всех конкурсных дней золотую корону жюри присудило 8-летней Даяне.

В национальном конкурсе казахстанка представила образ воинственной Томирис, а на творческом этапе исполнила танец «Акку». Серебряная корона досталась участнице из Таиланда.

«Несмотря на то, что конкурс детский, график у участниц был очень плотный. Даяна практически не отдыхала. Просмотры, гимнастика, зарядка — все было расписано по часам. Нам вдвойне отрадно, что Даяна выиграла, не имея профессионального опыта в модельном деле», — говорит мама победительницы Самал Шакиртова.