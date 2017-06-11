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00:23 (мск), источник: Tengrinews

Девочка из Семея стала «Маленькой мисс Вселенной»

Девочка из Семея Даяна Алимбаева завоевала главный титул конкурса Little Miss Universal 2017, который проходил в грузинском городе Батуми. Об этом сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

В конкурсе участвовали девочки из 12 стран, в том числе три школьницы из Казахстана. Он состоял из четырех этапов — национальная кухня и национальный костюм, участие в модном показе, дефиле в вечернем платье и творческий номер. Оценивали девочек эксперты в мире моды и красоты из разных стран. По итогам всех конкурсных дней золотую корону жюри присудило 8-летней Даяне.

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В национальном конкурсе казахстанка представила образ воинственной Томирис, а на творческом этапе исполнила танец «Акку». Серебряная корона досталась участнице из Таиланда.

«Несмотря на то, что конкурс детский, график у участниц был очень плотный. Даяна практически не отдыхала. Просмотры, гимнастика, зарядка — все было расписано по часам. Нам вдвойне отрадно, что Даяна выиграла, не имея профессионального опыта в модельном деле», — говорит мама победительницы Самал Шакиртова.

Даяна Алимбаева окончила второй класс. Занимается балетом и шитьем. Золотая корона конкурса «Маленькая мисс Вселенная» стала для нее пятой победой за последний год. Осенью школьница завоевала супер-гран-при международного детского конкурса красоты и талантов «Маленькая мисс Евразия». Затем она повторила свой успех в Дубаи на конкурсе «Mini Miss Multinational», завоевала гран-при в двух казахстанских конкурсах. По завершении конкурса в Грузии Даяне уже поступили предложения. Одно из них — участие в показе в Нью-Йорке этой осенью. А пока на летних каникулах девочка изучает английский, осваивает ментальную арифметику и занимается любимым шитьем. Даяна уже сейчас определилась со своей будущей профессией — она хочет стать дизайнером-модельером. Уже сейчас она шьет костюмы для своих кукол.

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Девочка из Семея стала &quot;Маленькой мисс Вселенной&quot;
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