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00:42 (мск), источник: 112.ua

Несколько тысяч человек встретили «безвиз» на Европейской площади в Киеве

На Европейской площади прошел праздничный концерт.

Источник: 112.ua

Несколько тысяч людей встретили вступление безвизового режима между с Евросоюзом на Европейской площади в центре Киева. Об этом сообщает корреспондент «112 Украина».

На площади прошел праздничных концерт, посвященный «безвизу». Хедлайнерами концерта стали такие исполнители, как «Антитела», Руслана, Kozak System, «Пиккардийская терция», Кристина Соловей, Тарас Чубай/Плач Иеремии и Katya Chilly Group.

Вместе с остальными украинцами на большом экране они отсчитали последние секунды на символических часах перед вступлением в силу безвизового режима.

Напомним, украинцы с сегодняшнего дня могут воспользоваться безвизовым режимом и без дополнительных затруднений путешествовать по Европе.

С полуночи 11 июня 2017 все граждане Украины, которые имеют биометрический паспорт, смогут посещать без виз 30 стран Европы: все страны ЕС кроме Великобритании и Ирландии, а также Швейцария, Лихтенштейн, Исландия и Норвегия. Украинцы могут находиться там до 90 дней в течение каждых 180 дней.

Для путешествий нужно иметь при себе биометрический паспорт, обратный билет, страховку и деньги. Если у вас есть приглашение, достаточно иметь е-мейл с контактными данными принимающей стороны.

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