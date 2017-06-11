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09:30 (мск), источник: Noi.md

НПИ обнародовала новые статистические данные

Всего три дня НПИ выявила 670 водителей, превысивших скоростной режим на дорогах. Все они были наказаны в результате операции, которая началась 7 июня и завершится в воскресенье, 10 июня.

Источник: Noi.md

Оказалось, что в общей сложности выявлено 670 водителей, превысивших установленный законом скоростной режим.

Инспекторы обнаружили столь большое количество нарушений всего за три дня, с 7 по 9 июня. Водители ездили на повышенных скоростях по национальным дорогам.

Большинство автомобилистов санкционированы за вождение на скорости, превышающей ограничения, установленные на определенных участках дорог, на 40 км/ч!

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