НПИ обнародовала новые статистические данные
Всего три дня НПИ выявила 670 водителей, превысивших скоростной режим на дорогах. Все они были наказаны в результате операции, которая началась 7 июня и завершится в воскресенье, 10 июня.
Всего три дня НПИ выявила 670 водителей, превысивших скоростной режим на дорогах. Все они были наказаны в результате операции, которая началась 7 июня и завершится в воскресенье, 10 июня.
Оказалось, что в общей сложности выявлено 670 водителей, превысивших установленный законом скоростной режим.
Инспекторы обнаружили столь большое количество нарушений всего за три дня, с 7 по 9 июня. Водители ездили на повышенных скоростях по национальным дорогам.
Большинство автомобилистов санкционированы за вождение на скорости, превышающей ограничения, установленные на определенных участках дорог, на 40 км/ч!