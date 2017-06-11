НПИ обнародовала новые статистические данные

Оказалось, что в общей сложности выявлено 670 водителей, превысивших установленный законом скоростной режим.

Инспекторы обнаружили столь большое количество нарушений всего за три дня, с 7 по 9 июня. Водители ездили на повышенных скоростях по национальным дорогам.

Большинство автомобилистов санкционированы за вождение на скорости, превышающей ограничения, установленные на определенных участках дорог, на 40 км/ч!