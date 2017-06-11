В здании УВД Атырау сделают прозрачные стены

В Атырау приступили к реконструкции здания городского управления внутренних дел, в результате которой в нём будут установлены прозрачные стены, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на городскую прокуратуру.

Замена обычных стен на прозрачные началась по инициативе прокуроров в рамках проекта «К обществу без пыток».

В специальных кабинетах для процессуальных действий будут также установлены камеры видеонаблюдения, записывающие круглосуточно всё, что происходит внутри.

«С введением кабинетов исключим факты обращения граждан с жалобами на действия сотрудников полиции о применении недозволенных методов и пыток. В итоге работа органов полиции будет соответствовать мировым стандартам», — говорится в сообщении прокуратуры Атырау.

Кабинеты с прозрачными стенами для допросов подозреваемых предложили создать в Казахстане в конце января 2017 года.

Заместитель генерального прокурора РК Ерлик Кененбаев считает, что прозрачные кабинеты и видеокамеры снизят количество жалоб на пытки.