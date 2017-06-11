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07:55 (мск), источник: Tengrinews

13-летняя шахматистка из Тараза показала феноменальный результат

Шахматистка из Казахстана Бибисара Асаубаева, переехавшая в Москву и выступающая за Россию, в возрасте 13 лет выполнила норму международного мужского мастера.

Источник: Tengrinews

Об этом результате, который специалисты называют феноменальным, корреспонденту Tengrinews.kz рассказала мама спортсменки Лиана Танжарикова.

Бибисара участвовала в чемпионате Европы среди мужчин в Минске. Она потерпела три поражения, три игры выиграла и четыре свела вничью. Из 11 очков она набрала 5,5 и прибавила в рейтинге 141 пункт эло.

«Такого еще никто не показывал», — отметила мама Бибисары.

Юная шахматистка выступала против взрослых гроссмейстеров из Германии, Израиля, Польши, Турции, Украины, России и других стран.

«Мне очень понравился этот турнир. Играть с мужчинами — это мне по душе! Весь турнир я не думала ни о количестве очков, ни о перфомансе, только о игре, каждой игре, и лишь когда после 9 тура моя шахматная крестная Анастасия Сорокина поздравила с выполнением нормы международного мастера я была сильно удивлена — я выполнила международный мастерский бал! Спасибо Минск! Я влюбилась в тебя! До скорой встречи!», — поделилась она впечатлениями.

Бибисара Асаубаева — пятикратная чемпионка мира по шахматам. Свою последнюю победу на детском первенстве мира она одержала осенью 2016 года, выступая уже под флагом России.

Девочка родилась в Таразе и неоднократно становилась чемпионкой Казахстана. В семилетнем возрасте Асаубаевой было присвоено звание женского мастера ФИДЕ, что является рекордом.

По мнению известного гроссмейстера Дармена Садвакасова, у Бибисары большое спортивное будущее.

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