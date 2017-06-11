Авиасообщение с Камчаткой нарушено из-за пепловых шлейфов вулканов

В МЧС поясняют, что, в соответствии с прогнозом информационного ресурса TOKYO VAAK, возможно прохождение пеплового шлейфа на высоте до восьми километров над южными районами полуострова (Мильковский, Елизовский, Усть-Большерецкий муниципальные районы, Петропавловск-Камчатский, Вилючинский городские округа) в сторону Охотского моря.

«Перенесены рейсы SU 1730 Москва ( Шереметьево ) — г. Петропавловск-Камчатский и ПЛ 6385 Москва ( Внуково ) — г. Петропавловск-Камчатский», — говорится в сообщении.

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на пять километров

Поэтому руководство главного аэропорта Камчатки, расположенного в городе Елизово, рекомендовало пилотам перенести вылет нескольких межрегиональных рейсов для того, чтобы не допустить возможного попадания воздушных судов в пепловые облака.

«Прогноз ресурса TOKYO VAAK действует до 11 июня 2017 года, 17:20 по камчатскому времени (8:20 мск)», — отмечают в МЧС.

Спасатели подчеркивают, что все остальные рейсы, в том числе и местные, выполняются по расписанию. Аэропорт работает в штатном режиме.

В МЧС напоминают, что в субботу вулкан Шивелуч выбросил два столба пепла на высоту до шести и до восьми километров над уровнем моря, а столб пепла из Ключевского вулкана поднялся на семь километров над уровнем моря. В воскресенье Ключевской выбросил пятикилометровый столб пепла.

По данным спасательного ведомства, пеплопадов в населенных пунктах региона не зарегистрировано.