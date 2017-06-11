Авиасообщение с Камчаткой нарушено из-за пепловых шлейфов вулканов
Москва. 11 июня. INTERFAX.RU — Самолеты из Москвы не летят на Камчатку
Москва. 11 июня. INTERFAX.RU — Самолеты из Москвы не летят на Камчатку
«Перенесены рейсы SU 1730 Москва (Шереметьево) — г.
В МЧС поясняют, что, в соответствии с прогнозом информационного ресурса TOKYO VAAK, возможно прохождение пеплового шлейфа на высоте до восьми километров над южными районами полуострова (Мильковский, Елизовский,
Поэтому руководство главного аэропорта Камчатки, расположенного в городе Елизово, рекомендовало пилотам перенести вылет нескольких межрегиональных рейсов для того, чтобы не допустить возможного попадания воздушных судов в пепловые облака.
«Прогноз ресурса TOKYO VAAK действует до 11 июня 2017 года, 17:20 по камчатскому времени (8:20 мск)», — отмечают в МЧС.
Спасатели подчеркивают, что все остальные рейсы, в том числе и местные, выполняются по расписанию. Аэропорт работает в штатном режиме.
В МЧС напоминают, что в субботу вулкан Шивелуч выбросил два столба пепла на высоту до шести и до восьми километров над уровнем моря, а столб пепла из Ключевского вулкана поднялся на семь километров над уровнем моря. В воскресенье Ключевской выбросил пятикилометровый столб пепла.
По данным спасательного ведомства, пеплопадов в населенных пунктах региона не зарегистрировано.