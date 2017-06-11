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07:21 (мск), источник: Newtimes.kz

Аральское море назвали символом разрушения планеты человеком

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал Аральское море символом разрушения, которое совершило человечество, и призвал мировых лидеров и общество не повторить подобную трагедию, передает РИА Новости.

Источник: Newtimes.kz

Генсек ООН, находящийся с визитом в Узбекистане, осмотрел в субботу с вертолета акваторию высохшего Аральского моря. Глава всемирной организации с 8 по 13 июня совершает турне по странам Центральной Азии — Казахстану, Узбекистану, Кыргызстан, Таджикистану и Туркмении.

«Посещение Аральского моря — некогда четвертого по размеру закрытого моря, а сейчас почти вымершим, стало огромным шоком. Вероятно, это самая большая экологическая катастрофа нашего времени», — говорится в заявлении генсека ООН по итогам визита в Муйнак.

Антониу Гутерреш подчеркнул, что исчезновение моря произошло не из-за изменения климата, а по причине неправильного управления водными ресурсами. «Пусть Аральское море будет символом разрушения планеты со стороны человечества, и пусть это будет уроком для всех нас, чтобы мобилизовать все международное сообщество в выполнении Парижского соглашения по климату чтобы трагедии, подобные той, что я видел в Узбекистане, не повторились», — говорится в распространенном в субботу заявлении.

В декабре 2016 года Антониу Гутерреш в своем послании президенту Шавкату Мирзиееву заявил, что проблема высыхания Аральского моря остается главным приоритетом двустороннего сотрудничества.

Восьмой генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в ходе визита в Узбекистан в 2010 году также посетил район Приаралья и осмотрел состояние Аральского моря с вертолета.

Аральское море, расположенное на границе Казахстана и Узбекистана, в центре среднеазиатских пустынь, до 1960 года было четвертым крупнейшим по площади озером мира. Однако за последние 40 лет площадь моря сократилась практически вдвое, уровень воды снизился на 18 метров, объем воды в море уменьшился в пять раз, увеличилась ее засоленность, исчезла рыба. Ветер поднимает песчаную пыль с засоленной территории высоко в атмосферу и переносит ее на далекое расстояние.

В январе 1993 года Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан создали Международный фонд по спасению Арала (МФСА). С декабря 2008 года МФСА имеет статус наблюдателя в Генассамблее ООН.

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