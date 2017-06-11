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07:46 (мск), источник: Nur.kz

Ученые выяснили, откуда происходят казахские роды

Казахские, российские и узбекские генетики изучили генофонд популяций Трансоксианы — исторической области Центральной Азии (междуречья Сырдарьи и Амударьи).

Они нашли, что его структура зависит не от разнообразного географического ландшафта, а от того, чем занимаются народы: земледелием или же кочевым скотоводством, пишет Indicator.Ru.

Сравнение двух последних экспансий — арабов и монголов — показало, сколь разным может быть их влияние на генофонд. Экспансия арабов, принесшая сюда ислам, не оставила значимого следа в генофонде.

Напротив, экспансия монголов оставила мощный след в генофонде, но не отразилась в двух таких важнейших проявлениях культуры, как язык и конфессия. Свои выводы ученые изложили на страницах журнала Scientific Reports.

Трансоксиана охватывает территории Узбекистана, западного Таджикистана, западной Киргизии, северо-восточного Туркменистана и южного Казахстана. Географический ландшафт региона разнообразен: это бассейны рек Амударьи и Сырдарьи, разделенные пустыней, и предгорья Тянь-Шаня и Памира.

Вдоль рек и в предгорьях плотно расселены дунгане, казахи, каракалпаки, киргизы, туркмены, узбеки. Эти народы различаются по традиционному хозяйственно-культурному укладу: одни — земледельцы, другие — скотоводы-кочевники.

Генофонд популяций региона исследовали по Y-хромосоме, которая в большей степени, чем остальные части генома отражает разнообразие населения.

Как показали авторы, более половины всего Y-хромосомного генофонда Трансоксианы приходится на три гаплогруппы (варианта): С2-М217, R1a1a-M198 и Q-M242. Но генетические портреты популяций своеобразны: С2-М217 составляет две трети генофонда южных казахов; R1a1a-M198 часто встречается у узбеков и дунган; на Q-M242 приходится три четверти генофонда туркмен.

Генетические портреты родоплеменных групп еще более своеобразны: С2-М217 составляет 88% в казахском племени Конырат, С2b1a2-М48 — 75% у казахского клана Алимулы, Q-M242 -71% в туркменском племени Йомуд.

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