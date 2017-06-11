Ученые выяснили, откуда происходят казахские роды
Казахские, российские и узбекские генетики изучили генофонд популяций Трансоксианы — исторической области Центральной Азии (междуречья Сырдарьи и Амударьи).
Казахские, российские и узбекские генетики изучили генофонд популяций Трансоксианы — исторической области Центральной Азии (междуречья Сырдарьи и Амударьи).
Они нашли, что его структура зависит не от разнообразного географического ландшафта, а от того, чем занимаются народы: земледелием или же кочевым скотоводством, пишет Indicator.Ru.
Сравнение двух последних экспансий — арабов и монголов — показало, сколь разным может быть их влияние на генофонд. Экспансия арабов, принесшая сюда ислам, не оставила значимого следа в генофонде.
Напротив, экспансия монголов оставила мощный след в генофонде, но не отразилась в двух таких важнейших проявлениях культуры, как язык и конфессия. Свои выводы ученые изложили на страницах журнала Scientific Reports.
Трансоксиана охватывает территории Узбекистана, западного Таджикистана, западной Киргизии,
Вдоль рек и в предгорьях плотно расселены дунгане, казахи, каракалпаки, киргизы, туркмены, узбеки. Эти народы различаются по традиционному
Генофонд популяций региона исследовали по
Как показали авторы, более половины всего
Генетические портреты родоплеменных групп еще более своеобразны: С2-М217 составляет 88% в казахском племени Конырат, С2b1a2-М48 — 75% у казахского клана Алимулы, Q-M242 -71% в туркменском племени Йомуд.