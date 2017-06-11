Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Российский Ми-8 снял подлодку США, вмерзшую в лед Арктики (видео)
Пищевые привычки, от которых нужно отказаться прямо сейчас
Китайцы планируют построить тоннель в Крым
Елизавета II недовольна воспитанием Джорджа и Шарлотты
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
Как спросить со шторма: москвичи подсчитывают ущерб Как отремонтировать машину или дом, если страховщики отказываются платить?
Российский Ми-8 снял подлодку США, вмерзшую в лед Арктики (видео)
СМИ: Россия наказывает Черногорию за НАТО
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Боярская надела откровенное платье с прозрачным лифом - СМИ
Спецназ РФ направлен на стройку Крымского моста
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
Массированное наступление на ЛНР: ВСУ вошли в Желобок – СМИ
Стройные ноги и точёная фигура: Максакова в мини
В Тольятти начнут выпуск внедорожника под именем Lada Logo
Веселый май: продажи автомобилей резко пошли вверх
Фоторепортажи
10В тени красоты
10Шестидневная война
07:48 (мск), источник: Sputniknews.kz

Гроза прогнозируется в Казахстане в воскресенье

АСТАНА, 11 июн — Sputnik. Гроза, усиление ветра¸ град ожидается в Казахстане в воскресенье, 11 июня, сообщает «Казгидромет».

Источник: Sputniknews.kz

С прохождением фронтальных разделов сохраняется неустойчивая погода, местами пройдет дождь с грозой, порывистый ветер, возможен град.

В Жамбылской области местами ожидается ветер 15−20 метров в секунду, ночью порывы 23−28 метров в секунду, гроза, возможен град.

В Северо-Казахстанской области местами — гроза, ветер 15−20 метров в секунду, возможен град.

В Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается гроза, усилится ветер 15−22 метров в секунду.

В Южно-Казахстанской области ночью местами усилится ветер 15−20 метров в секунду, ожидается гроза.

В Атырауской области местами — гроза, днем ветер 15−20 метров в секунду.

В Костанайской области местами ожидается гроза, ночью и утром туман, днем усиление ветра 18 метров в секунду.

В Акмолинской, Алматинской областях местами — гроза.

Днем в Кызылординской, Южно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Жамбылской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
полупрозрачная облачность
+24°
полупрозрачная облачность
762 мм рт. ст.
повышенное
74 %
высокая
4 м/с
слабый ветер
Скандал 'с детьми чиновников': алматинка добилась выхода сына на поле
Правоохранительные органы ликвидировали «кратовского стрелка»
Путин ответил на вопрос о желании быть царем
Безвизовый режим с ЕС начал действовать для украинцев
Глава Минюста США даст показания о «вмешательстве» РФ в выборы
Авиасообщение с Камчаткой нарушено из-за активности вулканов
В Ливии освободили сына Муаммара Каддафи
Суд Пакистана вынес смертный приговор за богохульство в соцсети
Спорт
Златан в «Зените»: фантастика или реальность Ибрагимович не будет продолжать карьеру в МЮ. "Зенит" на следующий день подписался на шведа в "твиттере". Связаны ли эти вещи
Авто
Огромный внедорожник BMW X7 покажут этой осенью Судя по всему, на автосалоне во Франкфурте в сентябре этого года BMW представит свой самый большой внедорожник
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Эксперты рассказали о дешевых «трешках» в Петербурге
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Россиянам разрешат прописку на работе
Леди
Тест: угадайте звезду по татуировке Специально для интересующихся звездами и их жизнью. Примите участие в викторине и попробуйте узнать знаменитостей!
Дети
Елизавета II недовольна воспитанием Джорджа и Шарлотты В британском королевском семействе назревает скандал.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь