Гроза прогнозируется в Казахстане в воскресенье
АСТАНА, 11 июн — Sputnik. Гроза, усиление ветра¸ град ожидается в Казахстане в воскресенье, 11 июня, сообщает «Казгидромет».
АСТАНА, 11 июн — Sputnik. Гроза, усиление ветра¸ град ожидается в Казахстане в воскресенье, 11 июня, сообщает «Казгидромет».
С прохождением фронтальных разделов сохраняется неустойчивая погода, местами пройдет дождь с грозой, порывистый ветер, возможен град.
В Жамбылской области местами ожидается ветер 15−20 метров в секунду, ночью порывы 23−28 метров в секунду, гроза, возможен град.
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В Карагандинской,
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В Атырауской области местами — гроза, днем ветер 15−20 метров в секунду.
В Костанайской области местами ожидается гроза, ночью и утром туман, днем усиление ветра 18 метров в секунду.
В Акмолинской, Алматинской областях местами — гроза.
Днем в Кызылординской,