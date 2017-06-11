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07:19 (мск), источник: Newtimes.kz

Акушер приняла роды в придорожном кафе в Мангистау

Акушер Анар Кенжебекова из перинатального центра Мангистауской области смогла принять роды в придорожном кафе и спасти жизнь недоношенному ребенку, передает МИА «Казинформ».

Источник: Newtimes.kz

Ночью, во время дежурства Анар поздней осенью 2016 года поступил звонок из города Жанаозен. Представители санитарной авиации предупредили персонал роддома о том, что на автомашине из города нефтяников в Актау выехала женщина, которая должна в ближайшее время родить ребенка. Дело осложнялось тем, что роды ожидались преждевременные, чреваты осложнениями и риском для ребенка. Санавиации для того, чтобы собрать и выслать бригаду, требовалось время, поэтому навстречу женщине из Актау выехала группа акушеров во главе с Анар Кенжебековой.

«Анар — опытная акушерка, стаж 21 год, она умеет оценивать ситуацию, всегда отлично справляется в трудных ситуациях. Отличный помощник врачей. Дежурные врачи не могли бросить свой пост, поэтому поехала она», — рассказывает директор перинатального центра Мангистауской области Жамал Жаманбаева.

«С роженицей все время поддерживался контакт по телефону. Мы давали ей советы, как дышать, как себя вести. По интенсивности схваток стало понятно, что скоро она родит, поэтому мы посоветовали ей зайти в любое придорожное кафе поблизости. Время было позднее, холодная погода, пронизывающий ветер, почти минусовая температура. Малейшее переохлаждение привело бы к неминуемой гибели ребенка. Маленькому очень нужна была квалифицированная помощь», — вспоминает Анар.

Бригада была оснащена комплектом для родов (медикаменты, перчатки, одноразовые материалы, антисептики, теплые пеленки и другое). «Когда мы приехали в кафе, у роженицы уже начинался потужной период. Срочно развернули импровизированный родильный зал, а через 3 минуты благополучно родилась девочка. Ребенок и мама были спасены», — рассказывает акушер.

Затем подоспела санитарная авиация, новорожденный вместе с мамой были доставлены в областной перинатальный центр, а через несколько дней благополучно выписаны домой.

«Конечно, это не подвиг, но я рада, что, попадая в такие экстренные ситуации — ежедневно приходится принимать участие в операциях и нередко спасать одну, две жизни — я оцениваю ситуацию объективно, благо опыт большой», — говорит Анар Кенжебекова.

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