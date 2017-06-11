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10:22 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Движение транспорта изменится в центре Иркутска 12 июня

Это связано с проведением массовых мероприятий в честь Дня России.

Источник: IrkutskMedia.ru

Движение транспорта изменится в центре Иркутска 12 июня в связи с проведением массовых мероприятий в честь Дня России. С 12.00 до 12.40 по улице Ленина на участке от улицы Сурикова до улицы Тимирязева движение транспорта будет остановлено. С 10.00 до 17.00 движение транспорта на участке улицы Ленина от улицы Сурикова до улицы Желябова будет закрыто. Общественный транспорт будет объезжать этот отрезок по улицам Марата, Нижняя Набережная и Сурикова. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии Иркутска.

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