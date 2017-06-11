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07:44 (мск), источник: Lenta.Ru

В Забайкалье обнаружили две тонны недоставленных писем

Две тонны недоставленной почтовой корреспонденции обнаружили полицейские при обыске в квартире подозреваемой по уголовному делу в Чите. Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Забайкальскому краю.

Источник: Reuters

«Сотрудниками читинского городского управления МВД России установлено, что сестра хозяйки квартиры, в которой проводился обыск, является работником одного из почтовых отделений. По какой причине она складировала почтовые отправления в квартире у родственницы, в том числе судебные письма, сейчас выясняют полицейские», — говорится в сообщении.

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По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении. Материалы направлены в службу судебных приставов, указывает ведомство.

В августе 2016 года в Забайкалье уволили сотрудницу почты, выбросившую письма в лесу за городом Могоча.

Об обнаружении в лесу за городом писем сообщил глава Могочинского района Забайкальского края Дмитрий Плюхин. На свалке оказались личные и деловые письма, а также справки из медицинских учреждений за июль и август.

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