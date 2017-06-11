В Красноярске прошел чемпионат по ношению жен на руках

В Красноярске прошел пятый чемпионат по ношению жен на руках. Более 30 семейных пар соревновались за главный приз — сертификат 50 тысяч рублей.

Чемпионат проходил в восточной части о. Татышев. Дистанция, которую пришлось бежать парам, составила 300 метров. Мужьям с женами на руках пришлось преодолеть полосу препятствий через бассейн, батут, грязевой участок с шинами, эстакаду, змейку, подъем на деревянный подиум и спуск с него.

Победителем чемпионата стала семейная пара Вячеслав и Юлия Фаткины. Они преодолели дистанцию за 1 минуту 13,9 секунд. И получили главный приз — сертификат на 50 тысяч рублей. Вторыми к финишу пришли Артем и Анастасия Мошкины. Их результат — 1 минута 14,6 сек. И в подарок — сертификат на 30 тысяч. Третьими стали Иван и Светлана Рыжовы, прошедшие полосу препятствия за 1 минуту 16,57 сек. Их денежный приз составил 20 тысяч рублей.