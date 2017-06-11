Более 20 тысяч человек прошлись по центральным улицам Комсомольска-на-Амуре
Праздничное шествие приурочено к 85-летию со дня образования города.
Праздничное шествие приурочено к 85-летию со дня образования города.
Хабаровск, 11 июня, AmurMedia.
Сегодня в
Шествие возглавил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Вместе с представителями трудовых коллективов, молодежных объединений, общественных организаций глава региона проследовал по проспекту Мира до набережной реки Амур. Здесь возле монумента Первостроителям города состоялся торжественный митинг.
Глава региона поздравил комсомольчан с праздником и подчеркнул, что сегодня город выходит на новый этап развития.
«Город всегда развивался непросто. Были трудные годы становления, тяжелое военное время, когда
По традиции на митинге состоялось чествование семейных пар, которые живут в браке более 50 лет. Также четырем многодетным семьям вручили ключи от новых квартир. После митинга состоялась церемония возложения цветов к монументу Первостроителям.