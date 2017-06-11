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09:42 (мск), источник: AmurMedia.ru

Более 20 тысяч человек прошлись по центральным улицам Комсомольска-на-Амуре

Праздничное шествие приурочено к 85-летию со дня образования города.

Хабаровск, 11 июня, AmurMedia.

Сегодня в Комсомольске-на-Амуре продолжаются торжества, приуроченные к 85-летию со дня образования города. Юбилейные мероприятия 11 июня начались с шествия «Славим тебя, Комсомольск-на-Амуре!». В праздничных колоннах прошли более 20 тысяч жителей города, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе краевого правительства.

Шествие возглавил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Вместе с представителями трудовых коллективов, молодежных объединений, общественных организаций глава региона проследовал по проспекту Мира до набережной реки Амур. Здесь возле монумента Первостроителям города состоялся торжественный митинг.

Глава региона поздравил комсомольчан с праздником и подчеркнул, что сегодня город выходит на новый этап развития.

«Город всегда развивался непросто. Были трудные годы становления, тяжелое военное время, когда Комсомольск-на-Амуре работал на нужды фронта. Мы прошли 90-е годы, когда много предприятий прекратило свою работу. Но сегодня город получил новый стимул к развитию благодаря вниманию, которое уделяется Президентом России. Нам предстоит построить новые заводы, социальные, спортивные объекты. Все это мы будем делать вместе с комсомольчанами. Я поздравляю жителей города с юбилеем и Днем России, желаю веры в процветание нашего края и всей страны!», — отметил Вячеслав Шпорт.

По традиции на митинге состоялось чествование семейных пар, которые живут в браке более 50 лет. Также четырем многодетным семьям вручили ключи от новых квартир. После митинга состоялась церемония возложения цветов к монументу Первостроителям.

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