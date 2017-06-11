Полицейские из Красноярска примут участие в фестивале «Щит и лира»
ГУ МВД по краю в Москве представит вокальный ансамбль «Голоса Енисея».
ГУ МВД по краю в Москве представит вокальный ансамбль «Голоса Енисея».
В Москве проходит 12-й творческий фестиваль МВД России «Щит и лира». В нем принимают участие более 300 человек из 70 регионов России.
Красноярский край на музыкальном форуме ГУ МВД по Красноярскому краю представит вокальный ансамбль «Голоса Енисея». Коллектив участвует в прослушиваниях сразу в нескольких номинациях: «Дуэты», «Солисты», «К 100-летию милиции», «Инструментальная музыка» и «Вокальные ансамбли».
Пока идет подготовка к фестивалю, коллектив из Красноярска выступил с концертом перед ветеранами и сотрудниками УВД по Западному административному округу Москвы.