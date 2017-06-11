Дизайнеры создали «мороженое» из загрязненной воды
Этот «фруктовый лед» выглядит иногда очень аппетитно, но лучше не пытайтесь облизнуть это или откусить кусочек: последствия могут быть самыми неприятными.
Этот «фруктовый лед» выглядит иногда очень аппетитно, но лучше не пытайтесь облизнуть это или откусить кусочек: последствия могут быть самыми неприятными.
Три
Хунь Ичен, Го Йихуэй и Чень Юти с помощью прозрачной полиэфирной смолы сделали «мороженое» из образцов, взятых из 100 различных источников воды. Студенты даже разработали обертку к каждому виду мороженого.
Отмечается, что 90% мусора в водоемах — это пластик. «Фруктовый лед» также содержит бутылочные крышки, обрывки пакетов и другой мусор.