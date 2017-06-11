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14:45 (мск), источник: Моя Планета

Дизайнеры создали «мороженое» из загрязненной воды

Этот «фруктовый лед» выглядит иногда очень аппетитно, но лучше не пытайтесь облизнуть это или откусить кусочек: последствия могут быть самыми неприятными.

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Три студента-дизайнера в Тайване сделали эти «эскимо» из местных водоемов, загрязненных сточными водами. С помощью проекта авторы хотят привлечь внимание к защите окружающей среды, а именно — к загрязнению воды из-за быстрого экономического роста и стремительной урбанизации, передает Bored Panda.

Хунь Ичен, Го Йихуэй и Чень Юти с помощью прозрачной полиэфирной смолы сделали «мороженое» из образцов, взятых из 100 различных источников воды. Студенты даже разработали обертку к каждому виду мороженого.

Отмечается, что 90% мусора в водоемах — это пластик. «Фруктовый лед» также содержит бутылочные крышки, обрывки пакетов и другой мусор.

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