Дизайнеры создали «мороженое» из загрязненной воды

Три студента-дизайнера в Тайване сделали эти «эскимо» из местных водоемов, загрязненных сточными водами. С помощью проекта авторы хотят привлечь внимание к защите окружающей среды, а именно — к загрязнению воды из-за быстрого экономического роста и стремительной урбанизации, передает Bored Panda.

Хунь Ичен, Го Йихуэй и Чень Юти с помощью прозрачной полиэфирной смолы сделали «мороженое» из образцов, взятых из 100 различных источников воды. Студенты даже разработали обертку к каждому виду мороженого.

Отмечается, что 90% мусора в водоемах — это пластик. «Фруктовый лед» также содержит бутылочные крышки, обрывки пакетов и другой мусор.