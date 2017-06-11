В Новочеркасске открыли памятник в честь легендарного училища связи

Еще одна цель открытия монумента — стать напоминанием о существовании в казачьей столице Новочеркасского высшего военного командного Краснознамённого училища связи имени маршала Советского Союза В. Д. Соколовского. Училище просуществовало в Новочеркасске до 2011 года и за годы существования выпустило более 15 тысяч офицеров.

«Этот монумент будет напоминать всем о тех 47 годах, которые в Новочеркасске существовало училище связи. Практически каждая семья нашего города так или иначе связана с этим учебным заведением. Особая гордость — его выпускники. Многие из них занимали и занимают руководящие должности в Министерстве обороны России, в соединениях и частях. Они служат во всех уголках России и с честью несут высокое звание офицера войск связи. Десятки выпускников стали генералами», — отметил на открытии монумента первый заместитель главы Администрации города Леонтий Сляднев, кавалер Орденов мужества, полковник Леонтий Сляднев.

Монумент создан на средства выпускников, преподавателей училища и добровольцев. В этом году училищу связи исполнилось бы 80 лет.