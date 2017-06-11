Супруг Елизаветы II отметил 96-летие
По традиции офицеры Королевского эскадрона конной артиллерии произвели 41 залп из исторических пушек в лондонском
По традиции офицеры Королевского эскадрона конной артиллерии произвели 41 залп из исторических пушек в лондонском
ЛОНДОН, 11 июня. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Cупругу королевы Великобритании Елизаветы II герцогу Эдинбургскому Филиппу в субботу исполнилось 96 лет. По традиции в лондонском
Более того, как ранее стало известно, с осени этого года он прекратит исполнять общественные обязанности члена королевской семьи.
В Букингемском дворце в прошлом месяце пояснили, что с осени Филипп не станет принимать приглашения для совершения визитов или участия в официальных церемониях, но сможет выбирать по своему усмотрению те общественные мероприятия, которые ему захочется посетит.
Он также будет номинально возглавлять или входить в состав 780 общественных организаций, но перестанет играть активную роль в их деятельности. «Я начинаю понимать, каково это быть на последнем издыхании», — сказал он тогда в шутку в эфире телеканала ITV.
Обязанности супруга королевы Великобритании в основном состоят в сопровождении монарха в поездках по стране, государствам — членам Содружества наций и другим странам. Герцог Эдинбургский также присутствует на большинстве мероприятий с участием монарха, в том числе и во время тронной речи в парламенте. При этом сам супруг королевы почти никогда не делает публичных заявлений и редко дает интервью.