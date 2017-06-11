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10:28 (мск), источник: Publika.md

С приходом лета в магазинах бытовой техники вырос спрос на кондиционеры

Летняя жара вынуждает людей покупать кондиционеры. В магазинах бытовой техники выбор таких аппаратов широкий, и зависит от финансовых возможностей покупателей. С приходом тепла продажи кондиционеров утраиваются.

Источник: Publika.md

Жительница столицы Екатерина Касап говорит, что решилась на покупку кондиционера, несмотря на то, что и сам он, и его установка стоят недешево.

«Обычный кондиционер не такой дорогой. И я думаю, что установить его стоит, чего не сделаешь ради комфорта», — сказала жительница столицы Екатерина Касап.

Покупка обошлась примерно в 6 тысяч леев. Установка аппарата не входит в стоимость и порой достигает еще нескольких тысяч.

Администратор одного из столичных магазинов бытовой техники говорит, что за месяц продал около 300 кондиционеров.

«У нас сейчас горячая пора. Красный код, как говорят. До дождя. Мы шутим обычно, что если утром солнечно, клиенты будут, если на улице пасмурно — будут еще ждать», — отметил менеджер магазина бытовой техники Александр Загородный.

Кондиционер для квартиры средних размеров стоит от трех и до 40 тыс. леев в зависимости от модификаций.

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