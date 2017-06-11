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11:08 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Новая рабочая неделя во Владивостоке теплом не порадует

Осадки ожидаются в четверг, температура воздуха будет в пределах +14…+17°С.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 11 июня, PrimaMedia.

Предстоящая рабочая неделя во Владивостоке будет прохладной, а в четверг и вовсе пройдут дожди. Температура воздуха будет в пределах +14…+17°С. В крае в большинстве районов осадки прекратятся, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на данные портала «Примпогода.ру».

В начале новой рабочей недели атмосферное давление на юге Дальнего Востока будет расти. В большинстве районов Приморья осадки прекратятся. Лишь на севере края возможны небольшие дожди. На побережье появятся очаги тумана. Температурный фон без существенных изменений, ночью +3…+12°С, днём температура воздуха будет варьироваться от +17°С до +29°С, в прибрежных районах +10…+16°С.

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