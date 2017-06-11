В Евпатории провели экскурсию для семи тысяч человек
Как сообщили в
Как сообщили в
— Евпаторийцы и гости города получили возможность больше узнать о его древней истории. Группы формировались из числа желающих с 12 до 20 часов. Многие приходили семьями. Экскурсии вели как профессиональные экскурсоводы, так и волонтеры из числа местных преподавателей и студентов, — рассказали в
По экскурсионному маршруту также прошли министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Стрельбицкий, мэр Евпатории Андрей Филонов и глава горсовета Олеся Харитоненко.