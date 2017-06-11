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21:04 (мск), источник: "Российская газета"

В Евпатории провели экскурсию для семи тысяч человек

Как сообщили в пресс-службе администрации Евпатории, организаторам удалось побить рекорд, установленный 10 лет назад на открытии «Малого Иерусалима», когда в массовой экскурсии приняли участие 4 877 человек. Все гости получили памятные сертификаты.

— Евпаторийцы и гости города получили возможность больше узнать о его древней истории. Группы формировались из числа желающих с 12 до 20 часов. Многие приходили семьями. Экскурсии вели как профессиональные экскурсоводы, так и волонтеры из числа местных преподавателей и студентов, — рассказали в пресс-службе.

По экскурсионному маршруту также прошли министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Стрельбицкий, мэр Евпатории Андрей Филонов и глава горсовета Олеся Харитоненко.

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