В Евпатории провели экскурсию для семи тысяч человек

— Евпаторийцы и гости города получили возможность больше узнать о его древней истории. Группы формировались из числа желающих с 12 до 20 часов. Многие приходили семьями. Экскурсии вели как профессиональные экскурсоводы, так и волонтеры из числа местных преподавателей и студентов, — рассказали в пресс-службе.

По экскурсионному маршруту также прошли министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Стрельбицкий, мэр Евпатории Андрей Филонов и глава горсовета Олеся Харитоненко.