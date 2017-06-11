В пятницу, 9 июня, в Самару приехала съемочная группа канала FIFA TV, который рассказывает о ходе подготовки российских городов к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Телевизионная группа побывала на клубной базе «Крыльев Советов», где началась реконструкция тренировочного поля.

Затем съемки прошли в самарской филармонии, куда на спектакль «Путешествие футбольного мяча» были приглашены воспитанники Центра подготовки футболистов «Крыльев Советов» 2002 — 2007 годов вместе с тренерами и родителями.

В мировой эфир съёмки выйдут в конце июня, в самый разгар Кубка Конфедераций. Видео можно будет посмотреть на YouTube в разделе Russia 2018 magazine канала FIFA TV.