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11:23 (мск), источник: 365info.kz

Скандал разразился на футбольном матче Казахстан-Дания

Вместо мальчиков-футболистов игроков на поле выводили какие-то посторонние дети. Об этом написала в Facebook Альбина Капарова.

Источник: 365info.kz

По словам женщины, ее сын и еще несколько ребят, тренирующихся в школе олимпийского резерва, получили обещание, что будут выводить на поле игроков в футбольном матче Казахстан-Дания.

Всего 22 ребенка-футболиста собирались выйти на поле вместе с участниками футбольных сборных. Но в последний момент восьмерых ребят заменили якобы детьми чиновников.

«Детей, которые вообще отношения к футболу не имеют!!! Мой сын тренируется с 5 лет! Тренируется в любую погоду, живет футболом! А дети “чинуш” ни одного дня не провели на поле, уверена даже, что и мяч то пнуть как следует не смогут. которые вообще отношения к футболу не имеют!!! raquo; — возмущается мать юного футболиста.

После разразившегося скандала ребенка Альбины Капаровой взяли на поле, но остальных исключенных детей не вернули. Федерация футбола Казахстана заявила, что списки детей для участия в этом мероприятии утверждены были заранее, и тренер не имел права ничего обещать своим воспитанникам.

«СДЮШОР № 2 города Алматы на матч Казахстан — Дания было выделено 14 мест, о чем было сообщено руководству школы 1 июня 2017 года, — говорится в комментарии. — На каком основании и почему тренер СДЮШОР № 2 сообщил и пообещал 6 июня 2017 года детям, занимающимся в его группе, что на поле выйдут 22 его воспитанника, остается на совести тренера. Мы бы хотели попросить всех пользователей Фейсбука не раздувать этот вопрос, так как на другой стороне также находятся дети, которые не виновны в сложившейся ситуации и тоже жили надеждой на то, что они выйдут на поле».

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