Семеро детей, от которых отказались приемные родители, обрели новую семью и дом

Как пишет пресс-служба правительства области, усыновить сирот из Калининграда, которых прежние опекуны, не добившись столичных надбавок, вернули в детский дом, супруги Татьяна Александровна и Сергей Николаевич решили сразу. Теперь у них 22 ребенка. 14 из них — несовершеннолетние, остальные уже живут самостоятельно. Глава региона Антон Алиханов побывал в гостях у большой и дружной семьи:

«Было найдено здание в Советске, где раньше был центр помощи семье и детям, общими усилиями сделали косметический ремонт. Детям здесь хорошо. Они называют Татьяну Александровну мамой, Сергея Николаевича — папой, а самое главное, чтобы было ощущение семьи и счастья».

Сейчас семья обживается в новом доме, им подарили всю необходимую бытовую технику и помогли сделать ремонт. На всех детей начислены пособия, а новоиспеченным приемным родителям — зарплата. Глава региона пообещал и дальше следить за судьбой семьи и в случае необходимости оказать необходимую помощь.