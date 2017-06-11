Семеро детей, от которых отказались приемные родители, обрели новую семью и дом
Чете Хрипунковых из Советска, которая приняла в семью отказных детей, правительство региона выделило большой дом.
Чете Хрипунковых из Советска, которая приняла в семью отказных детей, правительство региона выделило большой дом.
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«Было найдено здание в Советске, где раньше был центр помощи семье и детям, общими усилиями сделали косметический ремонт. Детям здесь хорошо. Они называют Татьяну Александровну мамой, Сергея Николаевича — папой, а самое главное, чтобы было ощущение семьи и счастья».
Сейчас семья обживается в новом доме, им подарили всю необходимую бытовую технику и помогли сделать ремонт. На всех детей начислены пособия, а новоиспеченным приемным родителям — зарплата. Глава региона пообещал и дальше следить за судьбой семьи и в случае необходимости оказать необходимую помощь.